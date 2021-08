O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para terça-feira a “possibilidade de aguaceiros e trovoadas” em Portugal continental. À Rádio Observador, a meteorologista Paula Leitão confirma esta “possibilidade” de “descargas elétricas”, que é “normal nesta altura do ano”.

PREVISÃO PARA AMANHÃ 24/08 (Continente)

Céu pouco nublado ou limpo, com nebulosidade matinal no litoral a sul do Cabo Carvoeiro, que poderá persistir. Durante a tarde, aumento de nebulosidade no interior, com possibilidade de aguaceiros e trovoadas.

— IPMA (@ipma_pt) August 23, 2021