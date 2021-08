O exército israelita anunciou esta terça-feira de manhã que bombardeou dois edifícios do Hamas na Faixa de Gaza — uma fábrica de armas e um ponto de lançamento de rockets — e várias entradas de túneis, em resposta a novo lançamento de balões incendiários a partir do enclave palestiniano.

All summer, Hamas launched arson balloons from Gaza into Israel.

In response to Hamas’ renewed attacks today, we struck a weapons manufacturing site, rocket launch site & tunnel entrances in Gaza.

We will continue to respond firmly against all terrorist activities from Gaza.

— Israel Defense Forces (@IDF) August 23, 2021