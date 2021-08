Vários jovens afegãos dizem ter sido açoitados por talibãs por “desrespeitarem o Islão” ao vestirem calças de ganga.

Numa publicação no Facebook, um jovem afegão disse que estava “a caminhar com amigos em Cabul” quando encontraram um grupo de soldados talibãs que os acusou de desrespeitarem o Islão. Dois dos jovens conseguiram escapar, enquanto os outros foram espancados, chicoteados no pescoço e ameaçados com uma arma, relatou o Telegraph.

O jornal afegão Etilaatroz afirmou que um dos seus jornalistas também foi espancado por não usar “roupas afegãs”, como túnicas que cobrem o corpo inteiro. E foram também reportados vários casos de jovens afegãos tornados alvos por usarem t-shirts e calças de ganga.

Um oficial talibã disse ao Etilaatroz que o movimento ainda estava a decidir sobre o código de vestimenta dos homens.

Durante o primeiro período de controlo talibã sobre o Afeganistão, que terminou com a invasão dos Estados Unidos em 2001, o grupo era conhecidos pela misoginia, extremismo religioso e punições brutais. Os relatos contínuos de ataques fazem soar o alarme de que a ideologia dos talibãs permanece a mesma dos anos 90 — quando aqueles que não obedeciam às suas rígidas regras religiosas eram espancados ou mortos.