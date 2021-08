Apesar de muitos construtores acusarem os modelos mais pequenos de não serem rentáveis no mercado europeu, devido à tecnologia que têm de incluir, a Toyota não parece ter qualquer problema em remar contra a maré. Daí que o CEO da Toyota Europa, Matthew Harrison, afirme que é precisamente com um SUV do segmento B e um citadino do segmento A que o gigante japonês conta para fazer crescer o volume de vendas.

Em declarações à Automotive News, Matthew Harrison admitiu que a introdução do Yaris Cross, o novo B-SUV, marca um momento importante para o construtor, que assim dá os primeiros passos num dos segmentos mais concorridos do mercado europeu, pois representa anualmente 1,73 milhões de veículos vendidos. O Yaris Cross foi apresentado na primeira metade do ano passado, vai iniciar a produção em breve na fábrica que a Toyota possui em Valenciennes, França, na mesma linha onde é produzido o Yaris, o utilitário do segmento B da casa.

Partilhando a plataforma (a GA-B) e órgãos mecânicos com o Yaris, mas sendo comercializado por um preço mais elevado, o Yaris Cross vai ajudar a viabilizar os investimentos realizados na fábrica francesa. A base da mecânica será os motores híbridos tradicionais, com destaque para o 1.5 VVT-i, que recorre a mais dois motores eléctricos no Yaris Cross com tracção à frente, ou três motores na versão de tracção integral (AWD-i), podendo ser esta a solução mais competitiva, uma vez que não abundam concorrentes neste segmento a oferecer quatro rodas motrizes.

Em 2020, ano magro em termos de vendas devido à pandemia, o B-SUV que mais vendeu foi o Renault Captur, com 177.556 unidades, seguido do VW T-Roc (158.776) e Peugeot 2008 (156.150. A Toyota antevê transaccionar 150.000 unidades em 2022, o que deverá equivaler a 8% de share, colocando o Yaris Cross no top 5 do ranking.

Este Toyota Aygo X Prologue Concept servirá de base ao futuro Aygo, que ganhará volume e um estatuto tipo crossover 5 fotos

Além do Yaris Cross, com 4,18 metros de comprimento, a Toyota conta também com o sucessor do actual Aygo, um modelo do segmento A (pouco mais de 3,5 metros de comprimento) que na próxima geração se assumirá como um crossover, um veículo igualmente curto, mas mais alto e encorpado. A base para esta proposta será o Aygo X Prologue Concept, apresentado em Março deste ano.

De recordar que o actual Aygo, tipicamente um citadino, atraiu 83.277 clientes em 2020, sendo o 3º mais vendido, atrás do Fiat Panda (144.348) e do Fiat 500 (137.267). A mudança de filosofia do Aygo em 2022 será ainda mais simples, pois cessa a parceria até aqui em vigor com a Peugeot e Citroën, que partilhavam a plataforma e a linha de produção da Toyota (em Kolin, na República Checa), deixando os japoneses mais livres para adaptar o modelo ao que pensam ser as necessidades do mercado.