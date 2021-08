(Em atualização)

Charlie Watts, o histórico baterista dos Rolling Stones, morreu esta terça-feira de manhã, num hospital em Londres. O músico tinha 80 anos, 60 dos quais dedicados ao rock ‘n’ roll. Era considerado um dos bateristas mais influentes da história do género, um papel que não passou despercebido aos inúmeros artistas que acorreram às redes sociais para se despedirem e lamentarem a sua morte.

Músicos como Elton John, Paul McCartney, Ringo Starr ou Bryan Adams fizeram questão de lembrar Watts e o seu legado.

Elton John lembra “companhia brilhante” e “o mais estiloso dos homens”

Elton John descreveu Charlie Watts como “o derradeiro baterista”. O mais estiloso dos homens e uma companhia brilhante”, escreveu no Twitter, chamado a esta terça-feira “um dia muito triste”.

A very sad day. Charlie Watts was the ultimate drummer. The most stylish of men, and such brilliant company. My deepest condolences to Shirley, Seraphina and Charlotte. And of course, The Rolling Stones. @therollingstones #CharlieWatts #RIP pic.twitter.com/9rjSSgioZL — Elton John (@eltonofficial) August 24, 2021

“Um dos grandes bateristas de sempre do rock e um verdadeiro cavalheiro”, escreveu Bryan Adams na rede social, enviando as suas condolências à família de Watts, nascido em 1941, em Londres. A banda norte-americana Garbage lamentou a partida de uma “lenda”. “Ali vai um herói”, afirmou.

RIP Charlie Watts, one of the greatest rock drummers ever and a real gentleman. Condolences to his family and the band. #charliewatts #RollingStones — Bryan Adams (@bryanadams) August 24, 2021

Paul McCartney lamenta a morte de “um baterista fantástico, sólido como uma rocha”

Num vídeo partilhado no Twitter, Paul McCartney descreveu Watts como “um tipo adorável” e a sua morte como “um duro golpe” para os Rolling Stones. “Era um baterista fantástico, sólido como uma rocha”, disse o ex-Beatle. Outro membro fundador dos The Beatles, Ringo Starr, escreveu na mesma rede social: “Deus abençoe Charlie Watts. Vamos ter saudades tuas, meu. Paz e amor para a família”.

Paul on Charlie Watts ❤️ pic.twitter.com/rn2elK6cFE — Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 24, 2021

O também inglês Dave Davis, guitarrista e fundador dos The Kinks, disse estar em “choque” com a notícia. Descrevendo Watts como “adorável”, o músico confessou que o conhecia “um bocadinho” e que costumava encontrar o baterista no comboio que ia para Devon, “há muitos, muitos anos”. “Era um ótimo baterista e um ótimo tipo.”

In total shock Charlie Watts was a lovely guy. He will be sorely missed. Deepest sympathy to his wife, the band and all his family and friends. 1/2 #charliewatts @RollingStones — Dave Davies (@davedavieskinks) August 24, 2021

I knew him a bit I used to meet him on the train when I used to go to Devon years and years ago.he was a great drummer and a great guy a one off sorry Charlie #charliewatts @RollingStones 2/2 — Dave Davies (@davedavieskinks) August 24, 2021

A cantora e compositora norte-americana Joan Jett descreveu Watts como “o baterista mais elegante e digno do rock ‘n’ roll. Ele tocava exatamente o que era preciso — nada mais, nada menos. É único”. Roy Orbison Jr., filho do cantor de “Pretty Woman”, pediu que hoje se ouvissem “os Stones em sua honra”. A página oficial de Roy Orbinson também prestou a sua homenagem ao “baterista lendário”, partilhando uma fotografia do músico falecido em 1988 com os Rolling Stones em 1965. Charlie Watts está “atrás do ursinho de peluche”.

Charlie Watts, the legendary drummer of @RollingStones, died today August 24, 2021. Here is a picture of The Rolling Stones with Charlie Watts to the right, behind the teddy bear, from the tour with Roy Orbison in 1965. God bless Charlie and his family.#charliewatts pic.twitter.com/5TPeWifgkO — Roy Orbison (@ROYORBISON) August 24, 2021

Paul Stanley, vocalista dos norte-americanos Kiss, também recorreu ao Twitter para lamentar a morte do baterista dos Rolling Stones, mostrando-se chocado com a notícia. “Um dos verdadeiros ícones intemporais e a espinha dorsal dos Stones”, escreveu. O tweet foi partilhado pela conta oficial dos Kiss.

Rolling Stones drummer Charlie Watts dies aged 80 https://t.co/LUVShR1yaM via @YahooNews AWFUL NEWS. One of the true timeless icons and the backbone of the Stones. Hard to fathom the loss. So very sad. — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) August 24, 2021

Joe Elliot, numa mensagem partilhada no Twitter dos Def Leppard, chamou a Charlie Watts “o coração e alma” dos Stones. “Tive o imenso prazer de estar com ele algumas vezes. Um verdadeiro cavalheiro”, recordou o vocalista da banda de rock inglesa.

Devastating news , those in the know know he was the heart & soul of the band …. I had the absolute pleasure of meeting him a few times, a total gentleman… it goes without saying he will be sorely missed .. RIP Charlie ❤️ -Joe Elliott@RollingStones #CharlieWatts https://t.co/AEpHjUNPHh — Def Leppard (@DefLeppard) August 24, 2021

Fora do mundo da música, o escritor escocês Irvine Welsh foi uma das personalidades que deixou uma mensagem de despedida para o baterista inglês.