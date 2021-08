A câmara de Loulé, presidida pelo socialista Vítor Aleixo, que é também recandidato à autarquia, contratou o músico Dino D’Santiago para um concerto em Quarteira no dia 20 de agosto. O contrato — no valor de 7.200 euros, ao qual acresce IVA — foi celebrado no dia 2 de agosto. Poucos dias depois, a 8 de agosto, foi anunciado que o músico era apoiante e membro da Comissão de Honra de Vítor Aleixo. Ou seja: a autarquia contratou um apoiante do presidente da câmara para atuar no concelho em período de pré-campanha eleitoral. Autarquia e músico não veem qualquer problema ético, a oposição considera esta prática “inadmissível“.

Dino d'Santiago, músico, faz parte da Comissão de Honra da candidatura de Vítor Aleixo à Câmara Municipal de… Posted by Vítor Aleixo 2021 on Sunday, August 8, 2021

Sobre o facto de contratar um apoiante do presidente da autarquia, a câmara municipal de Loulé justifica ao Observador que é o município “um dos sócios fundadores da Associação de Música do Algarve e por isso anualmente tem direito a escolher vários concertos, no âmbito do protocolo anual assinado no início de cada ano civil”.

Segundo a autarquia, este evento “foi um dos concertos organizados nesse âmbito, pelo que o contacto realizado pela AMA/OCS foi realizado com a produtora do Dino D’Santiago a 19 de outubro de 2020, por ‘interesse da OCS [Orquestra Clássica do Sul] em realizar em colaboração com o Município de Loulé um concerto no verão de 2021’. A questão contratual, explica a autarquia nas mesmas respostas, foi depois “desenvolvida pelo município de Loulé”.

Também Dino D’Santiago confirma ao Observador que já foi convidado para o concerto em outubro de 2020 e que o convite lhe chegou pelos serviços da autarquia e não pelo presidente. Trocas de emails entre outubro e novembro de 2020, ao quais o Observador teve acesso, mostram que o interlocutor do lado da autarquia era Luísa Piedade, responsável da Direção Municipal de Administração e Planeamento da câmara municipal de Loulé. O músico justifica que conhece Vítor Aleixo há muitos anos (“conheço o Vítor desde sempre e sempre o apoiei, não tem nada a ver com partidos”), além de que é natural de Quarteira, local onde se realizou o concerto. O músico nega qualquer relação entre o apoio e o contrato, destacando que era um “sonho” tocar na sua terra e que só tem pena de não ter tocado gratuitamente para todos — uma vez que os lugares eram limitados. Essa foi, aliás, uma das queixas da oposição: os bilhetes serem limitados e, após a distribuição da autarquia, terão sobrado poucos para munícipes sem contactos privilegiados com a autarquia.

No dia seguinte ao concerto publicitado na contratação pública, o músico participou na apresentação da candidatura de Vítor Aleixo e, segundo o Jornal do Algarve, “animou musicalmente” o evento. As fotografias do evento do último sábado, divulgadas na página da candidatura, mostram o músico nessa ação de campanha do atual presidente de câmara no dia seguinte ao concerto organizado pela autarquia. A ministra Mariana Vieira da Silva estava na primeira fila a assistir.