À medida que se aproxima o prazo para os países ocidentais abandonarem a missão no Afeganistão, aumenta o caos no aeroporto de Cabul, onde milhares de pessoas ainda aguardam pela oportunidade para fugir ao regime talibã.

As notícias das últimas horas, que dão conta de que a maioria dos países vai terminar as operações de retirada de pessoas até sexta-feira, quatro dias antes da data oficial para a retirada norte-americana (31 de agosto), fazem aumentar o desespero e teme-se um cenário de debandada. Um militar britânico ouvido pelo The Telegraph teme que civis “possam tentar entrar de qualquer maneira” nos aviões e “potencialmente colocar todos nós em risco”.

“Infelizmente, a quantidade de civis que chegam é algo que não podemos controlar, sendo que a maioria deles não pode ser retirada”, lamentou.

O correspondente da Sky News em Cabul, Stuart Ramsay, fala num cenário de “desespero”, com pessoas a mostrarem os seus documentos na esperança de serem resgatadas.

“As pessoas estão realmente desesperadas. Algumas estão num canal de esgoto a tentar mostrar os documentos, que devem ser examinados. É realmente desesperante”, afirmou Ramsay, notando que os talibãs estão a impedir que mais pessoas cheguem ao aeroporto de Cabul.

We are at the airport in Kabul. Its heartbreaking to see all these kids, women and men who loved Afghanistan and have to leave now. Even more dramatic: 20 000 people are in front of the gate and not allowed to get in. The west will just leave them. pic.twitter.com/K6y0GjGHqW

— Paul Ronzheimer (@ronzheimer) August 25, 2021