Uma estátua do navegador português Pedro Álvares Cabral, no Rio de Janeiro, foi incendiada na madrugada desta quarta-feira. O ato foi reivindicado por um coletivo indígena, Uruçu Mirim, num protesto contra o chamado “marco temporal”, uma lei que define que os povos indígenas só podem reivindicar terras onde estiveram estabelecidos antes de 5 de outubro de 1988, a data da promulgação da Constituição brasileira.

O grupo recorreu ao Twitter para reivindicar a ação de vandalismo. Na madrugada de quarta-feira, às 3h da manhã, “mais um monumento escravocrata e genocida foi incendiado”, pode ler-se na publicação. O incêndio visou “destruir tudo” o que Pedro Álvares Cabal “simboliza ainda nos dias atuais”, numa forma de protesto contra o “marco temporal” e o “genocídio indígena continuado”. Na estátua do navegador português, o primeiro europeu a chegar ao Brasil, foi inscrita a frase “Marco temporal é genocídio. PL 490 não”.

O Projeto Lei (PL) 490 inclui diversas medidas que estão a ser criticadas pelas comunidades indígenas, que o consideram um retrocesso. Uma delas é o “marco temporal”, que está a ser defendido por algumas populações rurais e setores políticos e que dificulta a demarcação de terras indígenas ao retirar direitos a estes povos.

Os coletivos indígenas consideram a medida injusta porque não tem em conta as expulsões e a violência de que foram alvo. Além disso, argumentam, ignora o facto de os povos nativos terem sido tutelados pelo Estado e não terem tido, durante anos, o direito de defender-se em tribunal.

“A aprovação deste projeto seria um dos retrocessos mais significativos no reconhecimento dos direitos dos povos indígenas sobre suas terras tradicionais e recursos desde a redemocratização no Brasil”, defendeu a diretora-adjunta da Human Rights Watch, Anna Lívia Arida. Segundo a lei brasileira, a demarcação define as áreas que pertencem aos indígenas, que aí têm segurança jurídica. Mas a ONG alerta que muitos pedidos de demarcação aguardam uma decisão há décadas.

Esta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal (STF) vai retomar o julgamento de uma ação de reintegração de posse de terras movida pelo governo do Estado Santa Catarina contra a demarcação feito pelo povo Xokleng. A decisão tem o estado de “repercussão geral”, ou seja, a deliberação que vier a ser tomada será vinculativa para futuros processos.

A estátua foi inaugurada em 1900 para comemorar os 400 anos da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. No ato de vandalismo desta quarta-feira, o coletivo colocou pneus à volta do monumento e ateou-lhes fogo, deixando grande parte da estátua manchada de preto.