A Frente Sindical da Altice pediu esta terça-feira ao Partido Socialista que tome uma posição sobre o despedimento coletivo em curso na MEO e na PT Contact e que promova a alteração da lei do despedimento para proteger os trabalhadores.

“Defendemos junto do PS a importância de o partido tomar uma posição pública sobre o despedimento em curso e quisemos saber qual a disponibilidade do Partido Socialista, para alterar substancialmente a Lei do Despedimento Coletivo, melhorando a sua regulamentação e limitando a liberdade às empresas, como a Altice Portugal, de levarem à prática o despedimento coletivo sem hipótese de medidas alternativas”, disse à agência Lusa o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Altice em Portugal (STPT), Jorge Félix.

O STPT é um dos sindicatos que integra a Frente Sindical da Altice, que tem promovido várias ações de luta e de contestação ao despedimento coletivo que envolve 204 trabalhadores do grupo.

A Frente Sindical pediu a reunião ao Partido Socialista porque não concorda com o seu silêncio, assim como o do Governo, relativamente a este processo.

Segundo Jorge Félix, os representantes do PS aconselharam os sindicatos a enviar as suas propostas por escrito para o partido e para o seu grupo parlamentar.

Por isso, a Frente Sindical vai pedir uma reunião ao grupo parlamentar socialista, para junto dele defender as suas posições.

O processo de despedimento coletivo de 232 trabalhadores, iniciado a 30 de junho pela Meo — Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. e pela PT Contact, foi este mês objeto de decisão final das empresas, tendo sido reduzido para 204 trabalhadores.

Os trabalhadores têm protestado contra este despedimento, tendo realizado uma greve no dia 21 de julho e várias concentrações e plenários.