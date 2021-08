Graça Freitas compara o surgimento do SARS-CoV-2 e a pandemia de Covid-19 às dinastias da realeza. A diretora-geral da Saúde diz que a dinastia instalou-se e estamos a conseguir lidar com ela, mas ainda não podemos fazer “tudo, tudo, tudo”.

[Quando] é inaugurada uma dinastia, há aquela turbulência do início, mas depois o vírus instala-se nas nossas vidas e habituamo-nos a lidar com ele… até à próxima pandemia [ou dinastia]”, explicou no programa Casa Feliz da SIC.