Inaugurado em Inglaterra o primeiro museu dedicado a Mary Shelley e a "Frankenstein"

Desde do final de julho que a localidade de Bath, no sudoeste de Inglaterra, tem um museu sobre Mary Shelley e a sua criação mais famosa, Frankenstein. O museu é o primeiro inteiramente dedicado à escritora, que figura entre os grandes nomes da ficção inglesa, mas que até agora não tinha um espaço só seu.

Bath, conhecida pelas termas romanas que lhe deram o nome, não foi escolhida por acaso. Foi nessa cidade, num antigo prédio da época georgiana, que Mary Shelley viveu entre 1816 e 1819 e escreveu grande parte de Frankenstein. A ideia de um monstro feito de partes de cadáveres e despertado através da eletricidade produzida por um trovão surgiu à escritora no verão de 1816, perto do Lago Lemano, em Genebra. A história é quase tão famosa quanto o livro: foi numa noite de tempestade, à lareira da Villa Diodati, alugada por Lord Byron, que Mary imaginou pela primeira vez a criação monstruosa de Victor Frankenstein.

A escritora deu continuidade à história em Bath, para onde se mudou com o companheiro, o poeta Percy Shelley, e a meia-irmã, Claire Clairmont, grávida de Byron. A ideia era que Claire pudesse ter a filha em segredo, mas também que os Shelley pudessem evitar o seu próprio escândalo — Percy, que era casado e cinco anos mais velho do que Mary, tinha fugido com ela em 1914, para França e depois para Suíça. Não pisavam solo inglês desde então.