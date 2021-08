A partir de 30 de agosto, o Instagram vai acabar com a funcionalidade “deslizar para cima” (“swipe up“, em inglês). O gesto pode ser utilizado nos vídeos curtos, chamados de “histórias” (ou “stories“), para levar uma pessoa que segue alguém com mais de 10 mil seguidores a outros sites. A rede social detida pelo Facebook vai substituir este gesto para hiperligações pelo botão “ver mais”.

“Para adicionar um link à story, utiliza o novo sticker [algo como símbolo pressionável, em português]”, lê-se num aviso que a plataforma tem mostrado aos utilizadores. A diferença deste novo símbolo em relação ao “deslizar para cima” é que os utilizadores passam a poder responder a stories que tenham este símbolo, o que não era possível com o swipe up.

Ao The Verge, o Instagram diz que acabou com esta funcionalidade para tornar a experiência na rede social mais “fluida” e dar mais “controlo criativo” aos utilizadores.

Para já, apenas os utilizadores que já tinham a opção de fazer stories com swipe up é que vão poder usar estes novos stickers. Além de 10 mil seguidores, uma conta tem de ser verificada pela plataforma para poder usar esta funcionalidade. No futuro, o Instagram prevê alargar esta opção a todos os utilizadores.