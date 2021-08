Ainda não é certo que haja uma ligação direta, mas a verdade é que entre as 50.000 pessoas que estiveram durante cinco dias em Newquay, Cornualha, a ouvir Gorillaz, Foals e Jorja Smith, por exemplo, 4.700 ficaram infetadas com Covid-19.

A faixa etária mais atingida do público que assistiu ao festival de música e surf Boardmasters é a dos 16 aos 21 anos, representando três quartos das infeções. Contudo, os responsáveis de saúde pública local afirmam à BBC News que só nos próximos dias é que vão ter uma melhor noção do número total de infetados.

A organização do Boardmasters Festival — que decorreu entre 11 e 15 de agosto — exigiu certificado de vacinação, teste PCR negativo, ou prova de imunidade a todos os detentores do bilhete com idade superior aos 11 anos. Já o uso de máscara não foi obrigatório, mas apenas aconselhado.

Além destas condições, foi também pedido um segundo teste negativo ao público que acampou no festival. Um porta-voz da organização disse que “mais de 450 pessoas que estariam em risco de transmitir o vírus não entraram, ou saíram do festival mais cedo”.