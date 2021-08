A Câmara Municipal de Matosinhos inaugura, na quinta-feira, o Museu da Memória, um espaço de encontro entre o passado e o presente, instalado no “edifício histórico” Palacete Visconde de Trevões, adiantou esta quinta-feira.

As obras de adaptação do palacete para o espaço museológico custaram 400 mil euros, referiu a autarquia do distrito do Porto, em comunicado enviado à Lusa.

O Museu da Memória de Matosinhos é um espaço museológico de encontro entre o passado e o presente, entre a micro-história de cada um e a história e a memória de Matosinhos, desde os primórdios até à atualidade”, explicou.

Com abertura ao público prevista para sexta-feira, o museu tem como missão valorizar a memória histórica e patrimonial do território de Matosinhos, cruzando-a com as memórias individuais dos seus habitantes, visando o reforço da identidade e a promoção da cidadania, salientou ainda.

Segundo a câmara municipal, o Museu da Memória vai funcionar como um `work in progress´ (trabalho em progresso) e ciclo em contínuo, passível de atualização permanente.

Este vai ter uma “vocação de abertura à participação da comunidade”, acrescentou.

Além da exposição de materialidades, este novo espaço cultural de Matosinhos vai ter uma vertente “marcadamente interativa” com recurso às novas tecnologias, explicou.

O Palacete Visconde de Trevões, onde está instalado o museu, é um edifício histórico de inícios do século XX.

Além de ter sido residência do seu primeiro proprietário — Emídio Ló Ferreira até 1942, este espaço, depois de adquirido pela autarquia, funcionou como uma escola industrial e comercial e como uma biblioteca municipal.

No fim de semana, e para assinalar a sua abertura, estão previstas diferentes atividades, entre as quais visitas aos vestígios arqueológicos de Matosinhos, a construção das “típicas” casas castrejas e uma oficina de pinturas.

Posteriormente, de terça a sexta-feira é possível fazer-se visitas guiadas ao museu das 11h00 às 16h00, através de marcação prévia para o email mumma@cm-matosinhos.pt.