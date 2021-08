O quarto filme da série “Matrix” já tem nome — “The Matrix: Resurrections” (Ressurreições) — e trailer, este ainda não disponível ao público. Segundo a descrição de quem o viu, está garantida no novo filme a presença das personagens Neo e Trinity.

Na madrugada desta quarta-feira, foram revelados mais pormenores da produção da Warner Bros e da Village Roadshow na convenção de proprietários de estabelecimentos cinematográficos mundial CinemaCon, que está a decorrer em Las Vegas, Estados Unidos.

De acordo com o que a revista norte-americana Deadline reporta da apresentação, o trailer começa com o ator Neil Patrick Harris a conversar com Neo (interpretado por Keanu Reeves), este aparentemente armadilhado num mundo monótono — tal como no primeiro filme, de 1999. “Estou maluco?”, pergunta o também conhecido por The One, ao que um terapeuta responde: “Nós não usamos essa palavra aqui”.

A seguir, aparece Trinity (Carrie-Anne Moss), com quem Neo mete conversa num café: “Conhecemo-nos?”. Em destaque está ainda um momento em que o protagonista da série se transforma num homem velho, após o qual aparece um Morpheus mais novo (não é revelado quem interpreta este papel) que lhe diz: “hora de voar”… E passa-lhe um comprimido vermelho.

Será a estreia de Neil Patrick Harris na série Matrix, sendo que Reeves e Moss protagonizaram os três filmes anteriores. Esta nova sequela tem estreia mundial programada para 22 de dezembro e foi realizada apenas por Lana Wachowski (o resto da série foi conduzida em conjunto com a sua irmã Lilly Wachowski).