A cadeia de lojas de refeições rápidas McDonald’s enfrenta problemas de aprovisionamento no Reino Unido, atribuídos ao Brexit e à pandemia do novo coronavirus, que levam à falta de batidos e bebidas engarrafadas.

A escassez de bebidas engarrafadas afeta os seus 1.250 estabelecimentos em Inglaterra, Escócia e País de Gales, de acordo com comunicado da multinacional norte-americana na terça-feira.

O grupo admite que enfrenta “problemas na cadeia de abastecimento“, já invocados por outras grandes cadeias de restauração.

Na semana passada, a cadeia de restaurantes Nando’s foi obrigada a encerrar 50 estabelecimentos por falta de galinha, atribuída à falta de trabalhadores e motoristas nos fornecedores e nas sociedades de logística.

A cadeia KFC também já avisou para a possibilidade de não ser capaz de disponibilizar o seu menu na íntegra.

Os problemas de abastecimento afetam desde há meses as fábricas e os distribuidores britânicos, em resultado do Brexit, que complica a entrada no Reino Unido de trabalhadores provenientes da União Europeia, muitos dos quais regressaram aos seus países de origem.