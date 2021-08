Cristiano Ronaldo abandonou o treino mais cedo, esta quarta-feira, alegadamente devido a uma lesão no braço direito, segundo o correspondente do Goal.com no local.

Colpo al braccio destro per #CR7, che chiude l’allenamento in anticipo ????????7️⃣ pic.twitter.com/LTUHstjH2x — Romeo Agresti (@romeoagresti) August 25, 2021

O internacional português não chegou assim a jogar com os colegas no final do treino aberto aos adeptos, reporta Football Italia.

No centro de treinos de Continassa, a Juventus preparava-se para o jogo do próximo sábado, contra o Empoli, quando Ronaldo chocou com Alex Sandro e se lesionou no braço, segundo o Tuttosport.