Spencer Elden, o homem que apareceu em bebé nu na capa do álbum “Nevermind”, vai processar os membros da banda Nirvana e o agente de Kurt Cobain alegando pornografia infantil e exploração sexual, noticia esta quarta-feira a BBC. O jovem de 30 anos pede uma indemnização de 150 mil dólares (cerca de 128 mil euros), argumentando que a imagem lhe causou “sofrimento emocional extremo e permanente” e teve “interferência no seu desenvolvimento”.

O advogado do jovem, Robert Y. Lewis, considera que a imagem “mostra partes íntimas” do corpo do cliente, tendo “exposto lascivamente os genitais” do jovem. Além disso, afirma que a nota de 1 dólar colocada na capa de álbum fez o bebé parecer um “trabalhador da área do sexo”.

De acordo com a versão apresentada por Spencer Elden, os pais nunca assinaram qualquer documento que autorizava o uso da imagem — e que os Nirvana prometeram tapar os genitais do bebé com um autocolante, algo que não aconteceu. “A identidade e o meu nome legal estão para sempre ligados à exploração sexual que vivi enquanto menor”, diz, frisando que a imagem foi “distribuída e vendida em todo o mundo desde que era bebé até agora”. O jovem indica que, por causa da imagem do álbum, precisou mesmo de “tratamento médico e psicológico”.

Spencer Elder já tinha confessado em entrevista à Time Magazine, citada pela BBC, que tinha ficado “ligeiramente incomodado” com a imagem em 2016. “É muito difícil — parece que se é famoso por nada.” No entanto, em 2015, o jovem disse que a imagem na capa do álbum dos Nirvana foi uma “coisa positiva” — em entrevista ao The Guardian, referiu que isso o ajudou em termos profissionais e que também o ajudou “com as raparigas”.

No 10.º, 20.º e 25.º aniversário do álbum Nevermind, Spencer Elder também já tinha feito uma recriação da capa — mas tinha usado sempre calções de banho.