"Tudo o que é preciso para decorar uma casa". O Santo Infante é um ponto de encontro para meia centena de marcas portuguesas

“Não gosto de chamar a isto uma loja, mas sim um espaço” — são palavras de Paz Braga, responsável pelo novíssimo Santo Infante, a par com o seu irmão Gonçalo. Não é loja porque quer ser muito mais que uma montra de marcas, mais que um sítio para chegar, olhar e comprar, Aqui, a dupla criou um destino de compras lisboeta apenas com marcas portuguesas a comporem as prateleiras e os catálogos que guardam o que não tem espaço para ser exposto. E vai mais além: a ideia é que a nova morada seja também espaço para pôr em marcha consultoria, projetos de interiores 100% nacionais e, brevemente, workshops.

Gonçalo vem da gestão e está mais entregue a essa parte do negócio, Paz fica com a parte criativa, até porque foi a arquiteta que fechou o círculo daquilo que seria o Santo Infante. Viveu uma década no Brasil, onde exerceu arquitetura por lá, mas em 2016 Paz voltou a Portugal e percebeu que o mercado de marcas nacionais, sobretudo ligadas ao design, estava a crescer e havia “produtos incríveis e de ótima qualidade”, conta. A vontade de começar a incorporar essas marcas nos seus projetos de interiores era mais que muita, mas os timings de clientes e os timings de conseguir reunir as melhores marcas e as respetivas peças não coincidiam e, portanto, estava clara “a lacuna que havia no mercado”.

Era preciso tempo, tempo para olhar para o que havia e reunir tudo — primeiro numa longa lista, depois — e por que não — num espaço físico. “Demorei um ano a mapear tudo isto, e achei que isto era altura ideal para apostar nesta ideia, as marcas precisam de impulso também”, conta. “A pandemia veio e ajudou as pessoas a perceber duas coisas: primeiro a valorizar mais a própria casa, e depois a valorizar mais aquilo que é português. As marcas portugueses têm muito bom storytelling e têm muito cuidado. As peças contam histórias, então são essas histórias que nós também queremos contar.”