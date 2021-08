Esta quinta-feira, estavam 670 pessoas internadas com Covid-19 — menos 18 do que no dia anterior —, das quais 150 estão nas unidades de cuidados intensivos — mais seis do que na quarta-feira —, segundo os dados do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde. Desde 10 de julho que não se registavam tão poucos internamentos (632), no dia seguinte 672.

Portugal registou 15 mortes com Covid-19 nas últimas 24 horas — pelo terceiro dia consecutivo acima de 10 —, mas ainda com uma média a sete dias de 10,9. Desde segunda-feira, que a média a sete dias está abaixo de 11, algo que não tinha acontecido nas restantes semanas de agosto.

Destes óbitos, 11 foram mulheres: sete tinham mais de 80 anos, duas tinham entre 70 e 79 anos, uma na casa dos 60 e outro na casa dos 50 anos. Em relação aos homens, três vítimas tinham mais de 80 anos e outro entre 50 e 59 anos.

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que regista o maior número de óbitos (sete), quase metade dos óbitos registados em todo o país. As regiões Norte e Centro registaram três óbitos cada e outros duas mortes aconteceram no Algarve. Não se registaram óbitos no Alentejo, Açores e Madeira.

Houve 2.552 novos casos de infeção com SARS-CoV-2 desde quarta-feira — quase o mesmo número de casos de quinta-feira da semana passada (2.554). A média a sete dias manteve-se igual à de quarta-feira (2.328).

A região Norte, com 899 casos, continua a ser a que tem mais novos casos de infeção — mais 80 do que Lisboa e Vale do Tejo, que registou 819. As restantes regiões juntas registaram 834 casos. As regiões autónomas da Madeira e Açores registaram 16 novos casos cada, 177 no Alentejo, 235 no Algarve e 390 no Centro.

Os grupos etários mais novos continuam a registar mais casos do que os mais velhos: 1.321 até aos 29 anos e 1.231 acima dos 30 anos. A faixa etária dos 20-29 anos regista o maior número de casos (666).

A diferença no número de infeções entre mulheres e homens é, esta quinta-feira, pequena (17 casos), com os homens a apresentarem mais casos (1.284) do que as mulheres (1.267). Houve mais 108 novos casos de infeção nos homens até aos 39 anos e mais 91 novos casos entre as mulheres acima dos 40.

Esta quinta-feira, a DGS reportou ainda 2.119 pessoas recuperadas da infeção e menos 91 contactos em vigilância (num total de 46.610). No total, são 45.408 casos ativos — mais 418 nas últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia já se registaram 1.028.421 casos de infeção e 17.689 óbitos.