Algumas das cópias de avanço de Onde Estás, Mundo Maravilhoso?, o novo romance da irlandesa Sally Rooney, enviadas em maio a escritores, críticos literários e influencers norte-americanos foram disponibilizadas em sites de vendas, como o eBay ou o Depop, e vendidas por várias dezenas de euros.

Exemplares de Onde Estás, Mundo Maravilhoso?, que será lançado a 7 de setembro, começaram a aparecer online no início do verão. Segundo o Wall Street Journal, há uns meses, uma cópia foi vendida por 200 euros (170 euros), quase 100 vezes o preço de um exemplar novo em capa dura. Uma outra vendeu-se por 79,99 dólares (68 euros) há apenas algumas semanas.

A procura por cópias de avanço não é novidade, mas o negócio ganhou um novo impulso com as redes sociais e influencers, lembra o jornal. “Quando um livro aparece nas redes sociais meses antes da data oficial de lançamento, outros bloggers e leitores ficam doidos por ele”, disse ao Dan Bassett, um livreiro e blogger de Bristol, ao Wall Street journal. “Isto levou as pessoas a tentarem vendê-los”, concluiu Bassett, admitindo que ele próprio já recebeu propostas por exemplares que tinha recebido das editoras.

E neste momento não há dúvidas que o terceiro romance de Sally Rooney é dos mais apetecidos. Antecipando já uma grande procura, no Reino Unido, 50 livrarias decidiram alargar o horário de funcionamento no dia do lançamento. “É o momento mais antecipado e mais entusiasmaste do calendário literário deste ano”, considerou Bea Carvalho, a responsável pela ficção do grupo Waterstones, à The Bookseller.

Onde Estás, Mundo Maravilhoso? é publicado três anos após o bestseller Pessoas Normais, adaptado para a televisão pela BBC e pela Hulu. É o terceiro romance de Sally Rooney, que se estreou na ficção longa em 2017, com Conversas entre Amigos. Os dois primeiros romances estão publicados em Portugal (pela Presença e Relógio d’Água, respetivamente) e o terceiro também estará — será lançado pela Relógio d’Água em outubro. A editora publicou recentemente da mesma autora o livro de ficção curta Sr. Salário.