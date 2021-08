Os Estados Unidos estão a atingir os números mais altos de novos internamentos de crianças doentes com Covid-19 desde o início da pandemia, noticiou a CNBC. No final da semana passada, uma média diária de 303 crianças deram entrada nos hospitais.

Médicos e epidemiologistas estão preocupados que a situação se possa agravar com o regresso às aulas, uma vez que grande parte destas crianças não está vacinada e muitas escolas não exigem o uso de máscaras ou outras medidas preventivas.

É assustador ver aumentar o número e a gravidade dos casos de Covid-19 em crianças com a variante Delta e haver ainda tantas crianças desprotegidas”, disse Nusheen Ameenuddin, pediatra comunitária da Clínica Mayo.

As crianças continuam a ser menos afetadas do que os adultos, representando 1,8% de todos os internamentos nos Estados Unidos e menos de 500 das mais de 520 mil mortes com Covid-19 registadas no país. Mas o país registou mais de 4.400 casos de síndrome inflamatória multi-sistema em crianças (MISC-C) e 37 mortes associadas.

Até ao momento, segundo a CNBC, foram vacinadas 34% das crianças entre os 12 e os 15 anos e 44% dos jovens com 16 e 17 anos.