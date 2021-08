Assistir a uma tertúlia sobre António Botto e Judith Teixeira

As Bibliotecas de Lisboa (BLX) são, há muito, parceiras da Feira do Livro de Lisboa, desenvolvendo todos os anos uma programação própria com foco nos mais pequenos mas também a pensar nos mais crescidos. Em 2021, esta programação inclui iniciativas como o Clube de Leitura, onde se discutirá diferentes livros de autores estrangeiros e portugueses, e as tertúlias, dedicadas à literatura queer.

A primeira destas tertúlias acontece esta sexta-feira, 27 de agosto, e será dedicada aos três livros no centro do escândalo da chamada “Literatura de Sodoma”, que abalou Lisboa no início de 1923, quando a Liga de Ação de Estudantes de Lisboa decidiu levar a cabo uma ação moralizadora contra os “livros torpes” que enchiam as livrarias da capital. As obras visadas foram as Canções, de António Botto; Decadência, de Judith Teixeira; e Sodoma Divinizada, de Raul Leal.

A tertúlia, marcada para as 21h no stand das BLX no Parque Eduardo VII, contará com a participação de Lila Fadista e João Caçador, dos Fado Bicha, e terá moderação de Fátima Santos, da ILGA Portugal.

O programa das BLX inclui ainda outras duas tertúlias: “(In)visibilidade trans e não-binária em contextos literários”, com a participação de Francisca Correia do Vale, da GRIT-ILGA Portugal, e de Raquel Smith-Cave, da Queer As Fuck (moderação de Dani Bento, da ILGA Portugal); e “A poesia hoje”, uma conversa entre André Tecedeiro e Raquel Marinho. Ambas a 4 de setembro, às 17h e 18h30, respetivamente.

Assistir a um debate sobre biodiversidade e alterações climáticas

Outra presença já habitual na Feira do Livro de Lisboa é a Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS), que este ano volta a promover uma série de debates em torno de temas fraturantes que têm como ponto de partida livros da coleção da FFMS. O último desses debates irá trazer para o palco temas como a biodiversidade e as alterações climáticas, durante uma conversa com Maria Amélia Loução, autora de Riscos Globais e Biodiversidade, e a geógrafa Maria José Roxo. A moderação será do jornalista José Vítor Malheiros.

A conversa, uma das cinco programadas pela FFMS sobre questões variadas, como o poder local ou a evolução da cidade de Lisboa, acontecerá a 12 de setembro, pelas 19h, no Auditório Sul da Feira do Livro.

Comprar livros com pelo menos 50% de desconto na “Hora H”

A “Hora H” é sempre um dos momentos mais aguardados da Feira do Livro de Lisboa. De segunda a quinta-feira, na última hora do evento (ou seja, entre as 21h e as 22h), é possível comprar livros com pelo menos 50% de desconto. Mas atenção: o desconto só é aplicado em obras lançadas há mais de 18 meses. Pode consultar as editoras aderentes aqui.

Outra oportunidade para encontrar livros a bom preço é a iniciativa “Livro do Dia”. Todos os dias, nos diferentes stands da Feira, é possível encontrar obras em destaque com descontos que podem chegar aos 50%. Ao contrário da “Hora H”, funciona a qualquer hora do evento, até ao fecho. A lista de livros é disponibilizada no site da Feira do Livro de Lisboa, num separador criado exclusivamente para isso.

Conhecer os autores e assistir a apresentações nos auditórios da APEL

As apresentações, lançamentos e sessões de autógrafos estão, a par da venda de livros, no centro da Feira do Livro de Lisboa. Infelizmente, a situação pandémica obrigou à implementação de diferentes medidas de prevenção que tiveram como consequência mais direta a diminuição dos lançamentos e apresentações. Com o intuito de evitar ajuntamentos, a APEL decidiu no ano passado restringir os eventos com espectadores a três auditórios, dois perto da entrada norte e um na entrada sul, que têm de ser partilhados por todas as editoras presentes.

A falta de espaço levou a que muitas editoras optassem por não realizar qualquer evento além das sessões de autógrafos, que podem continuar a ser feitas nas diferentes praças. Por essa razão, desde 2012 que a agenda da Feira do Livro é composta sobretudo por sessões de autógrafos, durante as quais os leitores podem, além de levar para para caso um livro assinado, dar dois dedos de conversa com o seu escritor favorito.