A requalificação do passadiço e da ponte de acesso aos cais flutuantes do setor da pequena pesca, do porto da Póvoa de Varzim, distrito do Porto, ficou esta quarta-feira concluída, anunciou a Docapesca, que investiu 23,5 mil euros na intervenção.

Segundo a empresa do setor do Estado, que gere portos e lotas nacionais, a empreitada contemplou “a substituição do varandim de proteção lateral metálico, a instalação de um novo deck compósito e montantes em alumínio marítimo no portaló de entrada na ponte de acesso e no passadiço flutuante, assim como novos flutuadores”.

A intervenção teve um prazo de execução de 60 dias e teve como principal objetivo “a segurança dos pescadores e armadores locais”, inserindo-se nas várias obras que a Docapesca tem vindo a efetuar no porto de pesca da Póvoa de Varzim.

A entidade investiu, nos últimos dois anos, mais de 100 mil euros em melhoramentos na infraestrutura, nomeadamente na instalação o novo sistema de defensas no cais norte e a montagem de novos ‘fingers’ no cais flutuante sudeste para a acostagem de 25 embarcações de pesca.

O porto da pesca da Póvoa de Varzim é um dos mais importantes da zona norte do país, servindo a maior comunidade piscatória nacional, que se concentra no concelho poveiro e também no município vizinho de Vila do Conde.