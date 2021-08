em atualização

Fernando Santos revelou esta quinta-feira a lista de convocados da seleção nacional para o triplo compromisso da equipa das quinas já a 1, 4 e 7 de setembro. É a primeira convocatória (e são os primeiros jogos) de Portugal depois do desaire frente à Bélgica que eliminou os portugueses do Euro 2020, nos oitavos de final, num jogo realizado em Sevilha.

A equipa “liderada” por Fernando Santos e Cristiano Ronaldo até fez o suficiente para não ser derrotada pelos “diabos” belgas nos 90 minutos, mas a bola não quis entrar, como tantas vezes se diz, e o sonho acabou logo ali.

Portugal vai defrontar agora, na dupla jornada de qualificação para o Mundial 2022, a Irlanda (em casa) a 1 de setembro e o Azerbaijão (em Baku) seis dias depois. Pelo meio, a 4 de setembro, a equipa ancional tem um encontro particular em Debrecen, na Hungria, com o Qatar, anfitrião do Mundial 2022 que está também no Grupo A, para preparar a participação na fase final do torneio.

Convocados: Anthony Lopes, Diogo Costa, Rui Patrício, João Cancelo, Ricardo Pereira, Domingos Duarte, Gonçalo Inácio, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes, Raphael Guerreiro, Danilo Pereira, João Palhinha, Rúben Neves, Bruno Fernandes, João Mário, João Moutinho, Otávio, Bernardo Silva, André Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Guedes, Pedro Gonçalves e Rafa.