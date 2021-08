Como sempre sem individualizar muito, mas a dar aqui e ali algumas pistas sobre as razões das suas escolhas, Fernando Santos respondeu às perguntas dos jornalistas depois de uma convocatória que trouxe algumas novidades, como as estreias de Diogo Costa e Gonçalo Inácio, mas sobretudo a chamada do naturalizado Otávio, médio do FC Porto.

Depois de deixar uma palavra a Benfica, FC Porto e Sporting por estarem na Champions e ainda uma de “força” a Santa Clara e Paços de Ferreira, que jogam partidas complicadas para a Liga Conferência, Fernando Santos falou sobre as novidades, que se calhar nem são assim tanto, visto que “todos os jogadores faziam parte do lote de opções para o Euro 2020 e estiveram nos 40 jogadores da lista final”.

“A seleção sempre foi um espaço aberto. Vocês confiam em mim e acreditam em mim… que todos os jogadores daquela lista estavam na lista de 40 quando preparei a convocatória para o Euro 2020 e, portanto, é reflexo do que sempre disse: a seleção é um espaço aberto e todos estão dentro”, referiu o selecionador, que admitiu que visto os jogos serem praticamente colados o “critério da identificação” é importante e o da “utilização”, que “não é base”, pode separar um convocado de um não convocado.

Sem querer falar do Catar e do Azerbaijão, visto o primeiro jogo ser contra a Irlanda, Fernando Santos considerou o próximo adversário “difícil”, destacando ainda que é agora uma equipa que tem “mais jovens” e que está a tentar ter “mais bola”.

Cristiano Ronaldo tem sido ainda mais falado do que o normal, devido à questão do mercado, mas também pelo facto de ontem ter deixado o treino da Juventus, aparentemente com queixas num braço. O selecionador nacional espera que o jogador esteja bem e não quer que se questione a vontade do capitão: “Tenho a certeza absoluta de que ele está bem. E se o jogador tivesse algum problema ter-nos-ia feito chegar informação. O mercado, as capas dos jornais em todo o mundo falam sobe Ronaldo… É Cristiano Ronaldo. Perguntar se vem de corpo e alma? Se há algo de que não se pode duvidar no Cristiano é do amor à seleção nacional”.

Sobre o regresso de João Mário e a estreia de Otávio, Fernando Santos espera que os jogadores “correspondam” ao que o treinador espera que eles “têm para dar”.

Ainda na senda das questões sobre Otávio, e depois sobre Matheus Nunes, do Sporting, que está em boa forma e também já é português, o técnico foi claro: “Matheus Nunes é um jogador que já observámos. Se estava nos 40 para esta convocatória? Estava seguramente. Garanto que nunca pedirei ao meu presidente para naturalizar um jogador. Mas nunca discriminarei ninguém que fique apto [para jogar pela seleção]”.

Fernando Santos referiu ainda que vai ter “um treino” com os 25 escolhidos e queixou-se do pouco tempo de preparação para os jogos, o que, para lá das “dinâmicas”, não permite, por exemplo, trabalhar novos “posicionamentos”.