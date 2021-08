Ainda faltam dois anos, mas quando um homem do futebol como Pep Guardiola fala sobre o seu futuro é preciso ouvir e avaliar as possibilidades, tal como o próprio fará certamente. O técnico espanhol tem contrato com o Manchester City até ao final da época 2022/2023, mas revelou agora que deverá mesmo sair do clube inglês, onde ainda não conseguiu chegar à tão desejada vitória da Liga dos Campeões, perdendo até a última final da competição frente ao Chelsea, no Estádio do Dragão, no Porto.

Campeão inglês na última época, o tão premiado técnico espanhol revelou à margem de um evento de uma empresa brasileira que tem de “fazer uma pausa depois de sete anos”, ou seja, quando acaba o contrato com os citizens.

“Preciso de parar e analisar as coisas, aprender de outros treinadores” e diz inclusivamente que “o próximo passo será uma seleção nacional, se houver a possibilidade”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Talvez vá por esse caminho. Gostaria de treinar num Europeu, numa Copa América, num Mundial”, afirmou, mas não revela preferências, nem pela sua Espanha. No entanto, questionado sobre a hipótese de orientar, por exemplo, a seleção brasileira, disse: “Trabalhei com alguns jogadores e outros foram adversários. É uma seleção fantástica e o Brasil sempre será e sempre foi um grande candidato” às competições em que entra.

Pep Guardiola chegou à equipa principal do Barcelona em 2008, onde após 14 títulos, entre os quais duas Ligas dos Campeões, seguindo depois para a Alemanha, onde orientou o Bayern Munique. Aqui, no clube bávaro, começou a senda por uma nova conquista da liga milionária, que ainda não concluiu. Pelos vistos, tem apenas mais dois anos para o conseguir.