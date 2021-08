Um homem de 80 anos morreu esta quinta-feira após ter sido projetado do carro onde seguia após este colidir com outro na Estrada Nacional 306, em Vila do Conde, na sequência de um despiste, disse à Lusa fonte da GNR.

O acidente ocorreu cerca das 18:15 e, pelas 19:45, a via permanecia cortada ao trânsito em Bagunte, acrescentou a Guarda.

Do acidente resultaram ainda dois feridos ligeiros, sendo que ambos seguiam, também, na viatura acidentada, revelou ainda a fonte da GNR, que confirmou “não ter o idoso o cinto de segurança colocado”.