Apesar de o público não ter marcado presença nos estádios na época de 2020/21, o Relatório de Análise da Violência Associada ao Desporto (RAViD) dá conta de um aumento de incidentes registados nas competições em relação à época anterior. O número mais evidente diz respeito ao recurso e posse de artefactos pirotécnicos, como tochas e petardos, que terá tido um aumento de 71% em relação ao ano passado, noticia o Jornal de Notícias esta quinta-feira, apontando os festejos do campeonato pelos sportinguistas como uma das causas do aumento.

De acordo com o mesmo relatório, da responsabilidade da PSP e da Autoridade para Prevenção e Combate à Violência no Desporto, na época de 2020/2021 registaram-se um total de 2335 infrações, um aumento de 36% em relação às 1719 de 2019/2020. Desse total, 1398, mais de metade, são da responsabilidade dos artefactos pirotécnicos, que na época anterior tinha registado apenas 817 casos. No cenário mais recente acabaram por ser identificados 335 infratores, sendo que 17 foram detidos.

O JN apurou que a celebração do título por parte dos sportinguistas foi uma das causas deste aumento por se terem verificado várias infrações por uso e posse de artefactos pirotécnicos. As infrações foram registadas quase sempre”nas imediações dos recintos desportivos, em ajuntamentos de adeptos”, cita o jornal, a frequência das mesmas aumentou à medida que os níveis de desconfinamento foram avançando.

Segundo o relatório da Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) sobre a atuação da PSP nos festejos do Sporting como campeão nacional de futebol, a PSP deteve três pessoas, identificou outras 30 e apreendeu 63 engenhos pirotécnicos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Da totalidade das 2335 infrações, 2054 foram registadas no âmbito do futebol — 1498 delas em jogos da 1.ª Liga — e as restantes com outras modalidades desportivas.

O RAViD dá ainda conta de um aumento do incuprimento de deveres por parte dos promotores que foram sujeitos a multas passado de 114 na época anterior para 315 na mais recente. Relativamente aos outros dados analisados e que constam no documento registou-se uma diminuição das agressões (de 128 para 42), dos danos causados (98 para 16), do arremesso de objetos (de 105 para 12) e de questões como o incitamento à violência, racismo, xenofobia e intolerância (de 73 para 15).

Das 160 interdições de acesso a recintos desportivos, enquanto sanção acessória ou preventiva às infrações ocorridas, entre 1 de setembro de 2020 e 30 de junho de 2021 cerca de dois terços recaíram sobre membros de claques.