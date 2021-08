Os gulags russos, que promoviam a exploração laboral dos presos políticos, foram agora substituídos pela “violência psicológica” que passa pela lavagem cerebral e propaganda ao regime, acusa o principal opositor político de Valdimir Putin. Aleksei Navalny, que em 2020 foi envenenado, deu a sua primeira entrevista ao New York Times, por escrito, através de 54 cartas, em que conta um pouco sobre a sua vida na prisão.

Os presos são obrigados a passar mais de oito horas por dia a ver filmes de propaganda a qual é chamada de “consciencialização”. Este período é passado sentado numa cadeira a olhar para a televisão, no qual “não podemos adormecer”. Acrescenta ainda que “ler, escrever ou fazer outra coisa é proibido”. E conclui: “Tudo está organizado para um controlo ao máximo a cada hora do dia”, o que configura “violência psicológica”.

Durante as suas primeiras semanas na prisão, os guardas acordavam-no várias vezes por noite, contou o antigo opositor do Presidente da Rússia.

Compreendo agora porque é que a privação do sono é um dos métodos favoritos de tortura dos serviços secretos; não deixa vestígios e é insuportável”, disse.

Questionado sobre a probabilidade de o tentarem matar ou prender, Navalny diz que isso já aconteceu:

“Como já é do conhecimento geral, os assassinos do F.S.B [o serviço secreto russo, sucessor do KGB] começaram a seguir-me nas minhas viagens pelo país a partir do momento em que tornei pública a minha candidatura a presidente.” Depois, foi quase morto por uma arma química, que os seus apoiantes acreditam ter sido a mando de Putin.

Não nos podemos esquecer que estamos a lidar com uma pessoa que claramente perdeu a sua cabeça, o Putin. É um mentiroso compulsivo com delírio de perseguição” acrescenta Navalny.

Na entrevista, Navalny diz que não foi atacado ou ameaçado por nenhum dos companheiros de prisão, com os quais por vezes cozinha, o que admite ser “divertido”.

No artigo, o New York Times descreve o preso como “otimista” apesar das circunstâncias, nomeadamente no que diz respeito à situação política na Rússia.

“O regime de Putin é um acidente da história, não uma inevitabilidade“, escreve, considerando que “a Rússia regressará a um caminho de desenvolvimento democrático e europeu, simplesmente porque é isso que as pessoas querem”.

O ativista anticorrupção foi condenado em fevereiro a dois anos e meio de prisão, por violar os termos de uma pena suspensa relativamente a uma condenação por fraude em 2014.