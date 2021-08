Paços de Ferreira e Santa Clara decidem esta quinta-feira o futuro na recém-criada Liga Conferência Europa de futebol e vão tentar capitalizar os triunfos da primeira mão do “play-off” para se apurarem para a fase de grupos da competição.

As duas equipas vão disputar a segunda mão da derradeira ronda de qualificação fora de casa e os pacenses têm, à partida, tarefa mais complicada, uma vez que vão a Londres jogar no terreno do “poderoso” Tottenham, treinado por Nuno Espírito Santo, a partir das 19h45 (hora de Lisboa).

No entanto, é a formação comandada por Jorge Simão que está na frente da eliminatória, face à surpreendente vitória por 1-0 obtida na semana passada, pelo que tentará capitalizar o golo de Lucas Silva para voltar a participar numa fase de grupos de uma competição europeia, algo que só sucedeu em 2013/14, na Liga Europa.

Já o Santa Clara procura, precisamente, estrear-se numa fase de grupos europeia, tendo em conta que há quase duas décadas, em 2002/03, na única “aventura” internacional, integrou a já extinta Taça Intertoto, que era disputada em eliminatórias.

Os açorianos visitam o Partizan (20h00), depois de terem vencido por 2-1, nos Açores, com golos do brasileiro Carlos Júnior – entretanto transferido para a Arábia Saudita – e do japonês Hidemasa Morita, um resultado que apenas ficou “manchado” pelo tento de Igor Vujacic, a dar alento aos sérvios para a segunda mão.

Paços de Ferreira e Santa Clara procuram, assim, aumentar o contingente de equipas portuguesas nas competições europeias de 2021/22, juntando-se a Sporting, FC Porto, Benfica, todos na Liga dos Campeões, e Sporting de Braga, que vai jogar a Liga Europa.

Além dos dois clubes lusos e de Nuno Espírito Santo, também José Mourinho joga esta quinta-feira o futuro na Liga Conferência Europa, com a “sua” Roma a receber os turcos do Trabzonspor, após o triunfo por 2-1 na Turquia.