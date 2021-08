O Qatar tornou-se numa peça importante no processo de retirada dos estrangeiros e afegãos do Afeganistão em coordenação com os países envolvidos nos processos de evacuação. O ministério dos Negócios Estrangeiros do país afirma que já facilitou a saída em segurança de mais de 40 mil pessoas, e que está também a oferecer vacinas contra a Covid-19 a todos os que fazem escala por lá e querem ser vacinados.

Grande parte das retiradas de Cabul para o Qatar são feitas com o objetivo de uma permanência temporária das pessoas que ficam em trânsito antes de partirem para os destinos finais de repatriamento. E é lá que é facultado o acesso a testes PCR e também à vacina contra a Covid-19 a todos os deslocados que demonstrarem vontade em serem inoculados.

O Qatar, que acolhe a maior base militar dos EUA na região, ajudou até agora a retirar mais de 40 mil pessoas para Doha e continuará a facilitar os esforços internacionais “nos próximos dias”, sendo que a capital tem acolhido sobretudo grupos mais vulneráveis como estudantes, famílias e jornalistas.

“Como mediador imparcial, o Qatar tem conversado com todas as partes para facilitar a ajuda e a evacuação, mantendo-se informado sobre as políticas e ações que se realizam no terreno. O Qatar não poupará esforços no apoio ao povo do Afeganistão através da diplomacia, do diálogo e de projetos de desenvolvimento para alcançar a estabilidade e a prosperidade”, afirmou a declaração citada pela Al Jazeera.

De acordo com a Reuters, o Qatar acordou com os Estados Unidos em acolher temporariamente 8.000 cidadãos afegãos, enquanto os Emiratos Árabes Unidos e o Kuwait disseram ambos que acolheriam 5.000.