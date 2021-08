Uma trovoada de cerca de 20 minutos, acompanhada de vento e chuva fortes, provocaram esta quinta-feira danos materiais na aldeia de Fermentões, no distrito de Vila Real, revelou à Lusa o coordenador da Proteção Civil de Sabrosa, Marco Sequeira.

A muita chuva que caiu na aldeia da freguesia de Paços, continuou o responsável, “fez com que uma represa de um projeto agrícola em construção vazasse e provocasse danos na via e em alguns muros, pois a água saiu com alguma pressão”.

“Foi uma trovoada de cerca de 20 minutos, com vento e chuva associados, e que causou também a queda de uma árvore que danificou três viaturas“, acrescentou Marco Sequeira, precisando que “não há vias cortadas na aldeia, pois a terra já foi limpa”.

Confirmando “não haver feridos”, o coordenador explicou ser “um fenómeno que acontece de dois em dois anos entre maio e julho”, sendo que, desta vez, “não caiu granizo”.

Na aldeia de Fermentões vivem cerca de 200 pessoas, disse.