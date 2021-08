Poucos minutos depois de confirmadas as explosões em Cabul, várias imagens começaram a circular e a mostrar os momentos de terror: pessoas a fugir, feridos a ser transportados para os hospitais em carrinhos de mão e corpos empilhados. Horas depois, as dúvidas sobre o que realmente aconteceu na capital afegã ainda são muitas. O que já se sabe e o que falta saber?

O que já se sabe

Duas explosões. Ao início desta tarde de quinta-feira (hora de Lisboa), ocorreram duas explosões perto do aeroporto de Cabul, onde forças norte-americanas e britânicas estavam posicionadas. As explosões foram já confirmadas pelo Pentágono: uma aconteceu perto do portão Abbey do aeroporto e a outra “no ou perto do Baron Hotel”, que fica a uma curta distância do portão Abbey;

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Há pelo menos 13 mortos. Um porta-voz dos talibãs diz que as “informações iniciais mostram que entre 13 e 20 pessoas foram mortas”. No entanto, outros balanços apontam para números superiores;

Mais de 50 pessoas ficaram feridas. Um hospital em Cabul adiantou que já recebeu cerca de 60 pessoas feridas na sequência das explosões, mas um porta-voz dos talibãs adianta que 52 feridas nas explosões;

Soldados norte-americanos mortos. O Pentágono confirmou que “vários” militares americanos foram mortos, num ataque que descreve como “complexo”. O embaixador dos EUA em Cabul disse que há quatro fuzileiros norte-americanos entre as vítimas mortais;

Militares portugueses em Cabul estão bem. Os quatro portugueses destacados para o Afeganistão para retirar civis afegãos estão todos bem, confirmou ao Observador o Ministério da Defesa. Os militares estão no aeroporto de Cabul numa missão para retirar 116 pessoas identificadas na lista prioritária de Portugal — afegãos e familiares que colaboraram com as forças portugueses nos últimos 20 anos no Afeganistão.

O que falta saber

O número oficial de vítimas mortais e feridos. O número de mortos e feridos deve subir nas próximas horas, tendo em conta os relatos que chegam de Cabul. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram dezenas de cadáveres empilhados. Uma testemunha das explosões disse à Sky News que viu cerca de 150 feridos a serem transportados para o hospital. O balanço avançado pelo The Wall Street Journal, que cita um alto funcionário afegão ligado à saúde, dá conta de 64 mortos, incluindo aqui quatro militares norte-americanos;

O que causou as explosões. A hipótese avançada até agora foi a de que a explosão pode ter sido causada por um bombista suicida, segundo a Reuters, que cita um oficial norte-americano não identificado. Porém, a mesma fonte diz que a causa das explosões ainda não está confirmada;

Quem é o autor do ataque. Os principais suspeitos das explosões são afiliados do Estado Islâmico no Afeganistão, os ISIS-K. No entanto, o ataque ainda não foi reivindicando;

Se os EUA estavam informados de um possível ataque. O porta-voz dos talibãs, Zabiullah Mujahid, emitiu um comunicado a garantir que os americanos foram informados sobre um possível ataque do ISIS junto ao aeroporto de Cabul. “Os talibãs alertaram as tropas americanas para possíveis grupos terroristas como o ISIS“, lê-se. O Presidente dos EUA, Joe Biden, está a avaliar a situação na Sala de Crise da Casa Branca, e ainda não falou sobre o ataque.