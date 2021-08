Quando todos os fabricantes de automóveis tradicionais achavam que a Tesla era o que pior lhes podia ter acontecido, ao batê-los em tecnologia e software, eis que surgiu a Lucid com o seu topo de gama Air, a provar que a fasquia colocada lá em cima pela Tesla pode ser ainda mais elevada.

Originalmente, a Lucid prometeu que o Air iria chegar ao mercado na versão Dream Edition, que usufruiria de 1095 cv (1080 hp) e teria uma autonomia de 809,5 km (503 milhas). Agora que se prepara para iniciar as entregas a clientes, algures na segunda metade de 2021, o jovem construtor – ainda está para construir o seu primeiro modelo, mas já assusta a concorrência pelas performances que anuncia – resolveu corrigir ligeiramente as características anunciadas.

Assim, em vez de existir apenas uma Dream Edition do Lucid Air, vão ser propostas duas, destinadas a complementarem-se. De um lado surge o Dream Edition Performance, com mais ênfase na potência e, do outro, o Dream Edition Range, para cumprir o prometido no que respeita à autonomia entre recargas.

As duas versões do Lucid Air serão AWD com dois motores, um por eixo, com o Dream Edition Performance a reivindicar uma autonomia inferior (não divulgada) e 1126 cv, o que lhe permitirá ser o mais rápido da família, alcançando 270 km/h e realizando os 0-96 km/h (0-60 milhas) em 2,5 segundos, valores que se aproximam do Taycan, mas que ficam longe do Model S Plaid, que anuncia 1020 cv, 0-96 km/h em 1,99 segundos, 322 km/h de velocidade máxima, 637 km de autonomia e um preço nos EUA de 129.990$.

Os clientes que querem uma autonomia superior entre recargas (mais de 500 milhas, o equivalente a 805 km) têm de abrir mão de alguma potência e capacidade de aceleração. Daí que o Air Dream Edition Range anuncie 1006 cv (933 hp), mantendo os 270 km/h de velocidade máxima, mas elevando para 2,7 segundos o tempo necessário para ir de 0 a 96 km/h.

O novo Lucid Air possuirá assim duas versões, uma associada à letra P, de Performance, e outra à R, de Range, sendo propostas pelo mesmo preço de 169.000 dólares, antes de incentivos. As versões mais acessíveis surgirão posteriormente.