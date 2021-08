Uma colisão frontal entre dois veículos ligeiros, na tarde desta quinta-feira, cortou a circulação na Estrada Nacional (EN) 13, em São Pedro da Torre, Valença, durante cerca de uma hora e feriu gravemente um homem de 66 anos.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo indicou que a informação do corte da EN 13 foi dada cerca das 16h24, sendo que o restabelecimento da circulação naquela vida foi comunicado às 17h29.

À Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Valença, Miguel Loureço, adiantou que o homem de 66 anos ficou ferido com gravidade, tendo sido acionado o helicóptero do INEM para o transportar ao hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

“O meio aéreo do INEM chegou a aterrar, mas acabou por não fazer o transporte porque o estado de saúde da vítima não o permitia. O ferido grave foi conduzido ao hospital de Viana do Castelo na ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valença, com o apoio da equipa médica do helicóptero do INEM), explicou Miguel Lourenço.

Da colisão frontal, que ocorreu às 16h14, causou ainda um ferido ligeiro, um jovem de 19 anos, também transportado ao hospital de Viana do Castelo.

As suas vítimas são naturais de Valença, segunda cidade do distrito de Viana do Castelo.

As causas do acidente são ainda desconhecidas.

Ao local compareceram 17 operacionais, oito viaturas dos Bombeiros Voluntários de Valença, o helicóptero do INEM e a GNR.