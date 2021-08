Covid-19. Valor do R(t) sobe pela primeira vez desde 19 de agosto mas continua abaixo de 1

Foi no norte do país que houve mais contágios, com o novo coronavírus, confirmados pelas autoridades de saúde – 866 do total de 2.370, isto é, cerca de 37%.

Em Lisboa e Vale do Tejo houve 772 diagnósticos, suficientes para elevar a contagem total de casos acumulados de Covid-19 para mais de 400 mil (400.723) até ao momento. No norte, até agora, houve 396.776 casos.

A estes novos casos juntam-se 315 diagnósticos no centro, 239 no Algarve e 114 no Alentejo. Na Madeira houve mais 39 casos e nos Açores 25.

Quanto aos óbitos, foi no centro que houve mais: cinco. Houve, ainda, quatro mortes em Lisboa e Vale do Tejo, três no norte e uma tanto no Algarve como no Alentejo.