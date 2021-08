Mais de 3.8 milhões de euros. É este o valor que a Câmara Municipal de Lisboa gastou em testes rápidos contra a Covid-19 entre o dia 31 de março, data em que arrancou com o programa Lisboa Protege a Saúde (testagem gratuita), e o passado dia 27 de julho, revela ao Observador fonte da autarquia lisboeta.

A capital do país foi o primeiro concelho a avançar com os testes grátis, e em quatro meses gastou 3.823.068 euros entre acordos com farmácias e laboratórios. Depois de Lisboa, outras câmaras começaram também a subsidiar programas de testagem. Mas a grande maioria das autarquias não tem um programa destes. O governo lançou por isso uma medida semelhante no dia 30 de junho, com o objetivo de incentivar as pessoas a realizar testes.

Desde esse período, e até ao final do mês de julho, o Estado gastou 1.439.469 euros, avança a Administração Central do Sistema de Saúde ao Observador. Este valor corresponde aos quase 144 mil testes antigénio que subsidiou por todo o país. Esta despesa diz respeito a dinheiro estatal, ou seja, não inclui os gastos feitos pelas autarquias pagaram testes aos munícipes, como é o caso de Lisboa.

Em quatro meses, Lisboa pagou mais de 245 mil testes. Gastou assim quase três vezes mais do que o resto do país investiu em um mês. Para que haja um termo de comparação, Lisboa gastou quase 31 mil euros por cada dia que o programa está ativo (31 março até 27 de julho); o Estado gastou cerca de 46 mil euros por dia em que a medida esteve em vigor (mês de julho).

Quanto custa cada teste?

É uma pergunta de duas respostas: o Estado paga no máximo 10 euros por cada teste rápido antigénio (TRAg); a CM Lisboa subsidia sempre 15 euros por cada teste feito numa farmácia e 14 euros por cada teste realizado num laboratório.

Questionada pelo Observador sobre esta discrepância de comparticipação, a Câmara Municipal explica que o objetivo foi conseguir o maior número de acordos possíveis para conseguir chegar a todos os lisboetas, e que esse foi o preço que está disposta a pagar. Ainda assim, a Câmara liderada por Fernando Medina explica que pode eventualmente baixar para acompanhar o preço pago pelo Estado. Ainda não o fez.

Onde há testes grátis?

Ao abrigo do programa de testagem gratuita em Lisboa, há 118 farmácias e 4 postos fixos que têm acordo com a câmara. Isto é, em Lisboa há 122 locais onde se pode fazer um teste rápido à Covid-19 sem ter de pagar nada.

Já ao abrigo da portaria 138-B/2021, que prevê a comparticipação em testes por parte do Estado, há uma lista de 510 farmácias e laboratórios onde o teste é grátis. Algumas das farmácias são em Lisboa, e têm também acordo com a CML.

Através deste protocolo, a Região Norte é aquela onde foram realizados mais testes (61.807). A Câmara Municipal do Porto confirmou ao Observador que não tem qualquer programa onde subsidie testes rápidos. Depois de a Administração Regional de Saúde Norte figurar no topo da lista onde são feitos mais testes pagos pelo Estado, aparece a ARS Centro (40.410 testes) , Lisboa e Vale do Tejo (37.069), Alentejo (3.220) , e em último, o Algarve, que fez apenas 1.448 testes ao abrigo deste acordo.