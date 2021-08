Em atualização

O futebolista Benjamin Mendy vai ficar em prisão preventiva, após ter comparecido esta sexta-feira no tribunal de Chester por causa das acusações de violação e abuso sexual conhecidas na quinta-feira. O lateral do Manchester City apenas falou para confirmar o seu nome, morada e data de nascimento.

No tribunal, conta o jornal The Guardian, foi revelado que o jogador está acusado de crimes contra três mulheres, incluindo uma que tem menos de 18 anos de idade, e que uma das supostas violações teve lugar na sua casa em Cheshire nesta semana — aí, já estava em fiança policial devido aos outros crimes sexuais: estes três terão ocorrido em outubro de 2020. Por sua vez, o abuso sexual terá acontecido em janeiro deste ano.

Segundo o jornal britânico, o jogador não mostrou qualquer emoção ao sair do tribunal, após a sessão que durou cerca de uma hora. Agora, Mendy terá de comparecer, a 10 de setembro, no tribunal principal de Chester — ao contrário do estabelecimento em que se apresentou esta sexta-feira, lida com casos criminais mais sérios.