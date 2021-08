Numa fase em que a pandemia regista uma “elevada intensidade” em Portugal, existe uma “tendência estável a crescente” no aumento de casos de Covid-19 principalmente nas faixas etárias entre os 10 aos 29 anos e acima dos 65 anos de idade.

Segundo o relatório das linhas vermelhas divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e pelo Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA), a mortalidade continua “estável”, mas “acima do valor de relevância”, enquanto a pressão sobre os cuidados de saúde apresenta uma “tendência estável a crescente”.

Nos últimos 14 dias, o número de infeções de Covid-19 por 100 mil habitantes foi de 315 casos — apresentando uma “tendência estável a nível nacional”. A única exceção é o Algarve, que regista uma incidência superior ao limitar de 480 casos (720).

Em termos etários, o grupo com incidência cumulativa a 14 dias mais elevado correspondeu ao dos 20 aos 29 anos com 806 casos por 100 mil habitantes. A faixa etária entre os 10 a 19 anos também apresenta uma incidência cumulativa elevada com 660 casos por 100 mil habitantes. Relativamente aos mais velhos, registou-se um aumento de 10% no grupo etário entre os 70-79 anos e de 9% naqueles com 80 ou mais anos, numa altura em que a DGS decide a administração da terceira dose nas faixas etárias mais avançadas.

Tendo em conta este aumento, a DGS e o INSA sinaliza que a incidência cumulativa apresenta nas faixas etárias mais avançadas uma “tendência estável a favorável”, que poderá ter impacto na pressão sobre os cuidados de saúde. Segundo o relatório, é no grupo etário entre dos 60 aos 79 anos que atualmente se regista o maior número de internamentos, sendo que a ocupação em unidades de cuidados intensivos aumentou 6% em comparação com a semana passada.

A proporção da positividade em Portugal também registou, desde 19 de agosto até 25 de agosto, um aumento para os 4,4%, um valor que as autoridades de saúde consideram “elevado”. Além disso, o relatório dá conta que se fizeram menos testes do que na semana passada.

Em relação às variantes, a DGS e o INSA dão conta que 99,3% dos casos em Portugal são da variante Delta (B.1.617.2 não AY.1), enquanto 0,7% são da variante Delta Plus (B.1.617.2 AY.1). Na última semana, não foi detetado qualquer caso da variante Alpha, Beta, Gamma ou Lambda.

R(t) na região Centro já se situa nos 1,10

Esta sexta-feira, o rácio de transmissibilidade R(t) em Portugal situa-se nos 0,99, abaixo do limiar definido de 1,00. No entanto, o valor não é homogéneo em todo o território nacional. Na região Centro, o R(t) está em 1,10, no Alentejo em 1,02 e no Norte em 1,00, traduzindo-se numa “tendência constante a crescente da incidência de infeção”.

“Se estas taxas de crescimento se mantiverem, o limiar da taxa de incidência a 14 dias de 480 casos por 100.000 habitantes poderá ser atingido em duas semanas a um mês na região Centro”, lê-se no relatório.