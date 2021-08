O Melhor Croissant da Minha Rua

Estrada da Circunvalação, 7938 A (Porto). 22 324 8303. Segunda a domingo, das 8h30 às 20h.

Para ingerir calorias em bom: ‘O Melhor Croissant da Minha Rua’ abriu a sua primeira loja em 2016, em Sesimbra, e hoje conta com mais de 14 espaços abertos em Lisboa e arredores. Recentemente, a marca chegou ao norte e instalou-se junto ao Hospital S. João. Seja no interior ou na esplanada, aqui o croissant é mesmo o protagonista, apresenta-se entre o folhado e o brioche e pode saboreá-lo com várias combinações e 14 recheios. Se for adepto dos doces, experimente o de ovo, morango, chocolate, maçã com canela, requeijão com doce de abóbora e nozes ou coco com baunilha. Se a sua praia forem mais os salgados, há alternativas composta por fiambre, queijo, presunto, salmão, atum ou frango. No início de cada mês há uma edição limitada nova para conhecer e em breve estes famosos croissants vão chegar a cidades como Braga ou Guimarães.

M.Ou.Co.

Rua de Frei Heitor Pinto, 67 (Porto). Inscrições: info@mouco.pt

Para ouvir música num hotel sem ser no elevador: “Stay, listen, play” é o lema do novo espaço no Porto que junta cultura, hotelaria e gastronomia. Este hotel com 62 quartos, tem um restaurante de comida sazonal, uma sala de espetáculos e uma musicoteca com 600 discos vinil. O M.Ou.Co. está em soft opening, a inauguração oficial está marcada para o dia 4 de setembro, mas já tem uma agenda recheada de concertos gratuitos ao ar livre com artistas dos quatro cantos do mundo. No sábado, a partir das 19h, o átrio recebe a cantora e compositora brasileira LaBaq, responsável por temas como “Quiça”, “Pausa” ou “Clara”, já no dia 31 é a vez do cantor Mbye Ebrima dar um concerto que vai do blues à música tradicional mandinga. Setembro arranca ao som da harpa de Angélica Salv, numa mistura de jazz, pop, rock e música eletrónica. A entrada é gratuita, a inscrição através do e-mail é obrigatória e sujeita é lotação do espaço.

Exposição “Play With Art”

Rua da Azinheira (Montijo). 21 230 7800. Segunda a domingo, das 8h às 23h

Para ver arte em 3D: até 5 de setembro, o piso 0 do Alegro Montijo vai ser palco de uma exposição para todas as idades que permite ao visitante interagir com a ilusão produzida por obras de arte em 3D de grande formato, criando a sensação de estar dentro da cena ou do cenário representado. Entrar num quadro de Van Gogh, escapar a tubarões ou a um comboio sem freio, abraçar uma baleia ou um tigre ou subir a um prédio com o Homem-Aranha são apenas algumas das experiências possíveis. Nesta mostra, poderá ainda ficar a conhecer a origem das imagens, bem como os seus artistas, percebendo como a arte de pode misturar com a técnica tridimensional num universo visual urbano. Conte ainda com um passatempo online onde as fotografias acompanhadas pela frase mais criativas habilitam-se a ganhar uma das seis máquinas polaroid para soltar toda a sua imaginação.

Festival Sons com História

Castelo de Vide. 24 590 8227. Sábado e domingo. Acesso gratuito

Para ouvir música erudita num castelo: A 2.ª edição do festival dedicado a novos artistas e projetos emergentes relacionados com a cultura musical erudita, promovido pela Câmara Municipal de Castelo de Vide, regressa com estreias mundiais e algumas novidades. O cartaz de sexta-feira inclui as vozes do grupo Alma Essemble, com direção da maestrina Filipa Palhares, e o órgão comandado por André Ferreira. O concerto terá lugar na Igreja Matriz de Santa Maria da Devesa, pelas 21h30. No sábado, o jardim municipal de Castelo de Vide será o palco da grande Gala de Ópera onde serão interpretadas clássicos como “A Flauta Mágica” ou “O Barbeiro de Sevilha”. As vozes da soprano Rita Marques, do tenor João Rodrigues e do barítono André Henriques vão juntar-se à Orquestra Académica de Lisboa, dirigida maestro Tiago Oliveira, a partir das 21h30. Os bilhetes são gratuitos, devem ser reservados com antecedência por telefone e levantados no posto de turismo de Castelo de Vide.

Gleba

Rua Coelho da Rocha, Mercado de Campo de Ourique, loja 43 (Lisboa). Segunda a sexta, das 8h às 20h30; sábado e domingo, das 8h às 19h.

Para comprar pão de fermentação lenta: A Gleba, marca fundada em 2016 pelo jovem padeiro Diogo Amorim, acabou de abrir portas no Mercado de Campo de Ourique, levando mais longe o pão “saudável, sustentável e saboroso”. No espaço vai poder encontrar todos os dias mais de 20 tipos de pão de fermentação longa e natural, todos fabricados a partir de cereais comprados a pequenos agricultores nacionais e cuja moagem continua a ser feita diariamente em mós de pedra. Aos best sellers, Trigo Barbela e Trigo do Alentejo, juntam-se as edições especiais do dia e outras sugestões como Broa de Milho, Broa de Centeio, Brioches Vegan ou Pão de Forma de Alfarroba. Disponível estará também o Panettone, numa versão clássica ou na edição especial do mês de agosto, confecionada com morango e casca de limão. Mas nem só de pão vive a Gleba, conte com azeite Esporão, café de especialidade A Sargento Martinho, chocolate Feitoria do Cacao, cerveja Musa e bolachas artesanais Claustrais.

Mãos à Horta

Herdade do Esporão, Apartado 31, Reguengos de Monsaraz (Évora). 22 665 09280. Experiência: 85€/pessoa

Para jantar ao pôr-do-sol uma refeição a quatro mãos: até ao fim de agosto, o Enoturismo da Herdade do Esporão tem programas que combinam com o sossego e a tranquilidade do Alentejo. Além das visitas guiadas, das provas de vinho, azeite e cerveja artesanal, há um jantar especial marcado para este sábado, a partir das 19h30. O chef Carlos de Alburquerque convida a chef Aurora Goy, do restaurante Apego, no Porto, e o sommelier Marc Davidson, do restaurante Senhor Uva, em Lisboa, para uma refeição a quatro mãos na cozinha a fogo no jardim. O menu será composto por sete momentos, elaborados com produtos da horta, e a experiência será harmonizada com uma seleção de vinhos da garrafeira do Esporão.

Festival Músicos de Rua

Rua de S. Filipe Nery (Porto). Sábado, das 16h30 às 21h30.

Para homenagear os artistas de rua: quem passeia pela baixa do Porto sabe que não faltam músicos a animar as ruas da cidade com a sua arte e os seus instrumentos. Numa altura em que a pandemia lhes afetou a vida e a carreira, a 1.ª edição deste festival pretende homenageá-los dando-lhes um palco simbólico: o varandim da Torre dos Clérigos. Este sábado, a partir das 16h30, Bartolomeu Lima, Bruna Costa, Tiago Barbosa e Talita Cayolla protagonizam vários concertos em nome próprio. Todos os fundos recolhidos durante o evento serão doados à Associação Porta Solidária.

Castro

Praça do Império, Centro Cultural de Belém (Lisboa). Sexta e sábado, às 19h. Bilhetes: 17€

Para voltar ao teatro com amor: após a passagem pelo Luxemburgo e pelo Festival de Almagro, em Espanha, a peça “Castro” regressa a território nacional para encerrar a sua digressão. O espetáculo conta com encenação de Nuno Cardoso, diretor artístico do Teatro Nacional São João, no Porto, e parte da obra homónima do poeta António Ferreira, desvendando a modernidade e densidade intrínsecas ao drama histórico do amor entre Pedro e Inês de Castro. A peça coloca o espetador perante a intimidade concreta de personagens que se revelam cativas de si próprias, explorando a questão da utopia e do seu lado mais negro.

Sobri

Rua de Cedofeita, 336 (Porto). Segunda a sábado, das 10h às 19h. Até 14 de outubro

Para conhecer a cortiça de perto: fundada em 2018, a Sobri é uma marca sustentável que pretende mostrar o melhor que se faz com cortiça em Portugal através peças de vestuário e objetos de design naturais, biodegradáveis e recicláveis. Na sua loja temporária, situada na Casa Cedo, é possível comprar peças exclusivas, conhecer a evolução dos vários têxteis em cortiça desenvolvidos pela indústria nacional e ainda ver ao microscópio o passado, o presente e o futuro da utilização da cortiça, numa relação simbólica entre o saber tradicional e as inovações tecnológicas desenvolvidas no país. Curioso? Saiba que a marca criou na loja um ponto de recolha de rolhas para reciclar, uma contributo às alterações climáticas e um empurrão à reutilização desta matéria-prima.

Feira do Livro

Jardins do Palácio de Cristal (Porto) e Parque Eduardo VII (Lisboa). Até 12 de setembro. Entrada gratuita

Para comprar livros e não só: a Feira do Livro no Porto e em Lisboa arrancam esta semana e nem a pandemia faz com que o programa seja menos recheado e atrativo. No Porto, há recitais de poesia, sessões de cinema, concertos e teatro ao ar livre, exposições de design, oficinas, uma rádio e uma homenagem a Júlio Dinis, numa altura em que se assinalam 150 anos da morte do médico e escritor portuense. Em Lisboa, conte com segunda maior edição da história do evento e um especial destaque para autores de língua portuguesa, como Maria Filomena Mónica, José Eduardo Agualusa, Ana Maria Magalhães ou Isabel Alçada que vão aproveitar a feira para apresentar as suas últimas obras.