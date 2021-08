Cristiano Ronaldo já tem o cacifo vazio desde a passada quinta-feira e foi esta sexta-feira ao centro de treinos da Juventus dizer um definitivo adeus aos craques da equipa italiana que vão passar a ser ex-colegas dentro de pouco tempo, segundo a imprensa italiana (e um pouco por todo o planeta).

A Gazzetta dello Sport recorda que a Juventus sempre quis receber entre 25 e 30 milhões de euros pelo passe do capitão da seleção nacional, valor também referenciado pelo Tuttosport, que também indica o dia de hoje como decisivo na possível ida de Ronaldo para o Manchester City de Guardiola, visto que ontem acabou por não chegar nenhuma proposta, numa operação que passa, obviamente, pelas mãos de Jorge Mendes.

De Inglaterra e de Manchester os ventos sopram rumores semelhantes, se bem que com outros detalhes, alguns envolvendo mesmo as opções de Guardiola, que dão conta da transferência. Aliás, até Solskjaer, treinador do Manchester United, onde Cristiano Ronaldo foi tão feliz, comentou uma suposta transferência do português para os rivais dos red devils: “Somos profissionais, mas quando se joga no Manchester United não se vai para o Manchester City“. A TalkSport diz até que Mendes sondou os red devils sobre um possível regresso…

Enquanto a Sky Sports avança que o Manchester City apenas poderá pagar cerca de metade do que Cristiano Ronaldo aufere em Turim, vários jornais falam num negócio de segundas escolhas: isto porque o português preferiria ir para Paris jogar com Messi e também porque Guardiola não sabe ainda muito bem onde colocar Cristiano no seu sistema, mas não deverá passar ao lado da contratação de um jogador da sua qualidade. Mas o grande desejo do espanhol era mesmo Harry Kane, que acaba por ficar no Tottenham e ainda na passada quinta-feira fez dois golos frente ao Paços de Ferreira.