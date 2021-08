Os medicamentos e material médico podem acabar no Afeganistão dentro de dias, alerta a Organização Mundial de Saúde (OMS), que está a tentar criar uma ponte aérea para uma cidade no norte do país para evitar o aeroporto de Cabul.

Suprimentos de emergência, kits de trauma, bem como medicamentos para tratamento de malnutrição crónica em crianças são as prioridades, como diz Rick Brennan, diretor de emergências regionais da OMS, citado pela agência Reuters. As necessidades são “enormes e crescentes”, acrescenta.

O mesmo porta-voz explica que 97% das instalações de saúde a cargo da OMS no Afeganistão “estão a funcionar”, contudo a entidade “não está a conseguir atender às necessidades” de material médico e medicamentos necessários, à medida que estes vão “rapidamente se esgotando”.

A OMS disse esta sexta-feira que procura estabelecer uma ponte aérea para a cidade de Mazar-i-Sharif com a ajuda de autoridades paquistanesas dentro dos próximos dois ou três dias.

“O aeroporto de Cabul não será uma opção durante uma semana, pelo menos, devido a preocupações de segurança e outras considerações operacionais”, diz Brennan.