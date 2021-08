A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) recomenda que o plano de investimento na rede elétrica de transporte proposto pelo operador, a REN, seja reduzido de mais de mil milhões de euros para 835 milhões de euros, a concretizar até 2026.

Entre as recomendações do regulador está a recalendarização de projetos considerados não urgentes como os 117,2 milhões de euros associados ao reforço da capacidade das subestações de alta e muito alta tensão. O regulador diz que é preciso limitar impactes tarifários nos consumidores, recomendando ainda ao operador da rede nacional de distribuição — a E-Redes (empresa da EDP) — que realize estudos com o operador da rede de transportes — a REN — para identificar as reais necessidades deste projeto face a alternativas que possam ser asseguradas por uma gestão coordenadas das duas entidades.

A ERSE propõe igualmente que uma parte dos valores inscritos no capítulo de investimentos e alterações climáticas e que custa 53,9 milhões de euros seja contabilizado não como investimento a remunerar pelas tarifas pagas pelos consumidores, mas como um gasto de exploração. “Desta forma, protegem-se também os interesses dos consumidores, pois os gastos ocorridos são ressarcidos (à REN), mas não sujeitos a remuneração”.

Se estas recomendações forem seguidas — a decisão final pertence à Direção-Geral de Energia e Geologia tutelada pelo Ministério do Ambiente e Ação Climática — o valor a investir será de 835 milhões de euros, dos quais 413 milhões correspondem a novos ativos de rede que terão de ser recuperados através das tarifas de acesso, o que têm efeito nos finais da eletricidade.

O parecer do regulador incide sobre investimentos de 831 milhões de euros, que representam um acréscimo de 12% face à proposta apresentada pela REN em 2019. Em particular foca-se nos 392 milhões de euros propostos a realizar entre 2022 e 2026.

O regulador reconhece que o objetivo de atingir a neutralidade carbónica obriga a planear e dimensionar a rede de transporte e distribuição para integrar um volume crescente de produção renovável, o que exige otimizar a capacidade da rede de transporte para responder aos diferentes regimes de exploração. A ERSE apela uma visão integrada entre os dois operadores de rede — distribuição e transporte — para assegurar ma evolução da infraestrutura compatível com os objetivos de descarbonização.

Os alertas do regulador sobre o eventual excesso de investimento proposto são ainda mais expressivos no caso do gás natural, face às perspetivas de queda de procura para 2026, face ao ano de 2021, e que levam à necessidade de reduzir investimentos propostos para limitar impactes tarifários nos consumidores.

Neste caso e analisando um plano de 136,7 milhões de euros apresentado igualmente pela REN, a ERSE recomenda o adiamento para futuras edições do Plano de Investimentos na Rede Nacional de Transporte de Gás que é apresentado em anos ímpares (neste caso 2023).