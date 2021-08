“Nunca fui o mais rápido, forte ou alto, então tinha de ser esperto. Cada vez que Rooney ou Cristiano Ronaldo metiam a bola para o lado e rematavam por entre as pernas do defesa eu costumava dizer aos meus filhos ‘o vosso pai ensinou-lhes isso'”, referiu uma vez Ole Gunnar Solskjaer, o próximo treinador de Cristiano Ronaldo no Manchester United, na primeira vez que o português vai ser orientado por um ex-colega de equipa.

O português será treinado por um norueguês que fez história no Manchester United, onde jogou entre 1996 em 2007, muito fustigado por lesões nos últimos anos da carreira, mas goleador nas épocas em que conseguia jogar regularmente. Foi Solskjaer que deu a épica Liga dos Campeões aos red devils em Camp Nou frente ao Bayern, após o golo de Sheringham, ambos já nos descontos.

“Acho que liderei por exemplo. Não era o jogador vocal que tentava ir falar com toda a gente. Queria mostrar a minha atitude no que fazia, dia sim, dia não”, afirmou também o agora treinador do Manchester United.

Eram épocas duras em Manchester, com muitas figuras, como Vidic, Ferdinand, Solskjaer e Van Nistelrooy, jogador dos Países Baixos com quem um muito jovem Cristiano Ronaldo teve uma relação menos “amigável”. Embora, alguns anos mais tarde, o avançado holandês tenha admitido que esteve mal quando mandou o jovem português para o “circo”, por fazer muitas fintas e não lhe passar a bola.

“Achei que estive mal nessa altura. Imediatamente após o treino e depois de me acalmar, entrei no balneário, sentei-me ao lado dele e pedi-lhe desculpa pelo meu comportamento. A frustração veio não sei de onde. Agora, quando tens 44 anos e olhas para trás, vês que os acontecimentos da tua vida privada e não só te levam à frustração”, disse Van Nistelrooy já este ano.

Rio Ferdinand, inclusivamente, chegou a ser mais duro com o holandês por este disputar bolas de forma demasiado dura com Cristiano Ronaldo. “Aconteceu um episódio com Van Nistelrooy, que acertou em Cristiano Ronaldo um par de vezes e magoou-o no tendão de Aquiles. Quando o Ruud teve a bola eu corri na direção dele e acertei-lhe com força. ‘O que estás a fazer? Porque é que lhe acertas?’, questionei-me. O Ruud levantou-se e os outros jogadores tiveram de intervir. No final, nada aconteceu. Era a minha forma de estar nos treinos. Pensei que [Ronaldo] era um miúdo, que ele não precisava de fazer aquilo”, afirmou Ferdinand.

Outros tempos, outros treinos, mas o mesmo Cristiano Ronaldo, que reencontra não os mais duros, mas o tal que gostava de liderar “pelo exemplo”, Ole Gunnar Solskjaer. No último ano de carreira, o noruguês marcou 11 golos em 32 jogos pelos Manchester United, na época de 2006/2007. Na mesma temporada, já como colega de equipa do agora seu treinador, Ronaldo começava a mostrar as veias de goleador, apontando 23 golos e também 14 assistências. Juntos, fizeram 34 dos 123 golos da equipa nesse ano. Agora, vão querer fazer ainda melhor…