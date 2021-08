Silvio Berlusconi, antigo primeiro-ministro italiano, voltou a ser internado esta quinta-feira para realizar exames no seguimento da infeção com SARS-CoV-2 que teve em setembro de 2020, noticiou a agência italiana ANSA.

O líder do partido Forza Italia testou positivo a 2 de setembro de 2020, ainda sem sintomas, mas acabou por ser internado dois dias depois no Hospital San Raffaele de Milão. A doença agravou-se e Berlusconi, agora com 84 anos, lutava contra uma pneumonia nos dois pulmões no dia 9 de setembro.

Já este ano, Silvio Berlusconi foi internado em janeiro, março, abril e maio. Os problemas de saúde do antigo primeiro-ministro já eram conhecidos antes de ter tido Covid-19. Em abril, esteve quase um mês internado para fazer exames.

Agora, volta a ser internado no mesmo hospital para avaliar o estado de saúde e as sequelas deixadas pela infeção com SARS- CoV-2.