Portugal regista esta sexta-feira sete concelhos com incidência de SARS-CoV-2 superior a 960 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, mais dois do que na última sexta-feira. Albufeira (1.047), Boticas (1.441), Lagos (1.364) e Mourão (1.397) mantêm-se entre os concelhos que apresentam maior incidência de infeções, juntando-se esta semana à lista Beja (1.002), Marvão (1.838) e Ribeira de Pena (1.219).

Segundo os dados divulgados no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), há 236 concelhos com uma incidência superior a 120 casos de infeção pelo vírus SARS-COV-2 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias (mais 16). Destes 236, 31 registam incidência cumulativa a 14 dias superior a 480 casos entre 12 e 24 de agosto, o que representa um aumento de quatro em relação à semana anterior.

Na Área Metropolitana de Lisboa, todos os concelhos estão todos abaixo do nível de risco, definido pelo Conselho de Ministros pelo limite de incidência de 480 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias. Lisboa é o concelho com uma maior incidência (554), seguindo-se Cascais (398) e o Barreiro (396).

Relativamente à Área Metropolitana do Porto, há dois concelhos no nível de risco: Arouca, que é o único território da região com baixa densidade populacional, e Vale de Cambra, que continua a subir a incidência nas últimas semanas. O concelho do Porto têm uma incidência menor do que Lisboa e a descer desde 21 de julho. Grande parte dos concelhos desceu, mas houve subidas ligeiras em Paredes, Póvoa de Varzim, São João da Madeira, Valongo e Vila do Conde — e mais significativas em Vale de Cambra e Arouca.

Nas sedes de distritos, Beja é o concelho com uma maior incidência (1002), seguindo-se de Faro (664) e Leiria (478). Em sentido inverso, estão os concelhos de Aveiro (163), de Santarém (187) e da Guarda (195).

Os dados da DGS indicam ainda que, nos últimos 14 dias, 130 concelhos ultrapassaram os 240 casos de infeção por 100 mil habitantes. Por sua vez, sem qualquer caso de infeção pelo novo coronavírus nos últimos 14 dias estão agora nove concelhos: Alvaiázere, Alvito, Barrancos, Corvo, Lajes das Flores, Madalena, Penedono, Porto Moniz e Santa Cruz das Flores.