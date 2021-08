O Partido Socialista continua à frente nas intenções de voto, com 34,7%, segundo uma sondagem da Intercampus para o Jornal de Negócios e Correio da Manhã. Em geral, a escolha dos eleitores é maioritariamente à esquerda, com PS, BE e PCP a reunirem mais de 49% dos votos, enquanto toda a direita com assento parlamentar fica pelos 40%.

O PSD mantém-se em segundo lugar, mas encurtou a distância para o PS e apresenta a maior subida em relação às sondagens dos últimos três meses — agora com 25,1%.

Os restantes partidos reúnem todos menos de 10% das intenções de voto: Bloco de Esquerda (9,1%), Chega (7,5%), Iniciativa Liberal (6,1%), CDU (5,4%), PAN (3,5%), CDS (1,6%) e Livre (0,2%). O Iniciativa Liberal foi o partido que mais subiu desde julho (3,1 para 6,1%) e o Chega o que mais desceu (de 9 para 7,5%).

Os líderes dos três partidos à frente nas sondagens também são aqueles que têm melhor imagem perante o público, ainda que apenas António Costa, líder do PS e primeiro-ministro, tenha nota acima de 3 em 5 (3,1).

O líder da quarta força política, André Ventura, continua a ser aquele que têm pior classificação pelos eleitores (1,9), com um resultado ainda pior do que no mês passado.

As duas únicas mulheres na liderança dos partidos, Catarina Martins (BE) e Inês de Sousa Leal (PAN) aparecem em terceiro e quarto lugar — apesar da queda em relação a julho. Catarina Martins com a mesma classificação de Rui Rio e Inês de Sousa Real à frente de Jerónimo de Sousa (CDU) e João Cotrim de Figueiredo (IL).