A Federação dos Sindicatos de Alimentação, Hotelaria e Turismo denunciou esta sexta-feira que os trabalhadores da nova concessionária dos bares dos comboios Intercidades e Alfa Pendular estão de férias sem receber o respetivo subsídio.

“Os trabalhadores estão de férias sem subsídio, o que impossibilita o gozo de férias em condições mínimas“, afirma a Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal (Fesaht) em comunicado, considerando que “esta situação é inaceitável e ilegal”.

A estrutura sindical diz ter alertado para a necessidade de esclarecer a questão do pagamento do subsídio numa reunião realizada dia 29 de julho, no Ministério do Trabalho, com a anterior concessionária, Risto Rail, e com a atual, a Apeadeiro 2020, que desde 01 de agosto assumiu a concessão.

Contudo, refere, “a Risto Rail recusou esclarecer, remetendo para um protocolo que pretendia fazer com a Apeadeiro 2020, e o Ministério do Trabalho deu cobertura à empresa”.

Segundo a Fesaht, “os sindicatos já reclamaram da situação junto das empresas, mas a situação mantém-se”.

Também pedidas pela federação sindical foram a intervenção da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e uma nova reunião no Ministério do Trabalho com as duas empresas, mas até agora não foram obtidas respostas.

De acordo com os sindicatos, “a Risto Rail diz que o grupo Gategroup [ao qual pertence] não manda mais dinheiro para Portugal e que só pagará quando receber da CP e da Apeadeiro 2020”.

E embora, segundo a Fesaht, a atual concessionária esteja “obrigada a pagar o subsídio em causa, sem prejuízo do direito de regresso sobre a Risto Rail”, o facto é que “também não paga”.