Xi Jinping, Presidente chinês, telefonou esta sexta-feira ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e os dois tiveram uma “longa conversa telefónica” em que a crise no Afeganistão e a pandemia de Covid-19 foram dois dos temas abordados.

Segundo nota da Presidência, foi “por iniciativa” de Xi Jinping que o contacto ocorreu.

“Os dois Chefes de Estado tiveram a oportunidade de abordar diferentes temas do relacionamento bilateral, Macau, as relações da União Europeia com a República Popular da China, a pandemia, a situação internacional, e, em particular, o Afeganistão”, acrescenta a nota da Presidência.